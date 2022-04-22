İmza taklidiyle 12 milyon TL´lik vurgunda 3 sanığa 28 yıl hapis ve 85 milyon lira para cezası



Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)ADANA´da çalıştığı banka şubesinin müşterisi olan firma yetkililerinin imzalarını taklit ederek hazırladığı sahte evrakla bankadan 12 milyon TL kredi çeken Gökhan Koçak ile iş birliği yaptığı Hacı Ahmet Özkan ve Hakan Özkan toplam 28,5 yıl hapis ve 85 milyon 478 bin 436 TL para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan Koçak´ın, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada Gökhan Koçak´ın, banka müşterisi firmaların yetkililerinin imzalarını taklit edip, hazırladığı sahte evrakla firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi. Koçak´ın yakalanmamak için çektiği parayı, çalıştığı banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta değnekçilik yapan, yaklaşık 5 yıldır tanıdığı Hacı Ahmet Özkan´a ait farklı bankalardaki hesaplara transfer ettiği tespit edildi. Hacı Ahmet Özkan'ın, bu işlem karşılığında Koçak'tan yüklü miktarda para aldığı saptandı.

DEĞNEKÇİNİN KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPMIŞ

Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Özkan'ın kardeşi Hakan Özkan'ın da Koçak'tan şantajla para istediği, "Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim" diye tehditte bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan Koçak'ın, Hakan Özkan'a `sus payı´ verdiği belirlendi. Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, 2 Ocak 2021'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı. Hacı Ahmet Özkan'ın evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu ve 30 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Koçak ile Hacı Ahmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Hakan Özkan'a ise ev hapsi cezası verildi.

BORÇ BATAĞINA DÜŞTÜĞÜ İÇİN YAPMIŞ

Şüpheliler hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Yargılama sürecinde Hacı Ahmet Özkan tahliye edildi. Karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık Gökhan Koçak, bahis oyunlarında yüksek miktarda para kaybettiğini, faizle borç aldığını ancak borçları ödeyecek durumu kalmayınca böyle bir yönteme başvurduğunu ileri sürdü. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul edip kendilerini Gökhan Koçak'ın yönlendirdiğini ileri sürdü.

HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme heyeti Gökhan Koçak'ı 15 yıl hapis ve 28 milyon 492 bin 812 TL para cezasıyla cezalandırıldı. Tutukluluk halinin devamına da karar verilen Gökhan Koçak´ın, çektiği paraları yakalanmamak için komisyon karşılığı hesabına aktardığı Hacı Ahmet Özkan 6 yıl 8 ay yıl hapis ve 28 milyon 492 bin 812 TL para cezasına, kardeşi Hakan Özkan da 6 yıl 8 ay hapis ve 28 milyon 492 bin 812 TL para cezasına çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-04-22 11:55:45



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