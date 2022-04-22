Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"ne katıldı “Hep merak edin ve başaracağınıza inanın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"ne katıldı “Hep merak edin ve başaracağınıza inanın”

İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"nin açılışında, çocuklara seslenerek, "İstiyoruz ki sizler geleceğin bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun, fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun" dedi.

Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"ne katıldı “Hep merak edin ve başaracağınıza inanın”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"nin açılışında, çocuklara seslenerek, “İstiyoruz ki sizler geleceğin bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun, fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” dedi.
Bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya gelen Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde düzenlenen ‘Tekno Çocuk Festivali’ne katıldı.
Burada konuşan Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyanın ilk çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, “23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği dünyanın ilk çocuk bayramı. Biz de bu bayramı erkenden kutlamaya başladık. Bu bayramda burada Adana’da bizimle birlikte olan siz güzel çocuklarımız vasıtasıyla dünyanın bütün çocuklarının bayramını kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu sene teknolojinin en eğlenceli ve en heyecan dolu haliyle kutluyoruz. TeknoÇocuk Festivalimizde bugün robotik atölyelerimizden, yapay zekaya, oyuncak tırımızdan, sportif aktivitelere, şarkılara, konserlere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Tekno Çocuk Festivalimizle istiyoruz ki sizler geleceğin bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun, fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” diye konuştu.

“Bütün dünyaya barış ve esenliği siz çocuklar getireceksiniz”
‘Çocuklar yarının umudu’ diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:
“23 Nisan günü 'Gazi Meclisimizin' açıldığı gün. Ülkemizin en zor döneminde bağımsızlığımız için atılan en önemli adımlardan biriydi Meclisimizin açılması. Türk milletinin esareti kabul etmediğinin, azminin, kararlılığının ve en önemlisi ümidinin sembolüydü. Çocuklar da bizim ümidimiz. Yarınlarımızın, geleceğimizin adı. O yüzden Gazi Mustafa Kemal bu günü siz çocuklara armağan etti. Meclisimiz vatanımızın umudu, sizler de Meclisimize umut oldunuz. Sadece yurdumuza değil, bütün dünyaya barış ve esenliği siz çocuklar getireceksiniz. Ukrayna’dan ülkemize gelen bir grup kardeşlerimiz de aramızda. Onlarda birazdan etkinliklerimize katılacaklar.”

“Çukurova'mızın bir ferdi olmaktan daima onur duydum”
Adana’nın birçok sektörde öncü bir şehir olduğunu aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Belki bilmiyorsunuz ama Adana benim doğduğum şehir. Ülkemizin başta tarım ve sanayi olmak üzere birçok farklı sektörde başarılı olmuş, sanat, siyaset ve sporda önemli isimler yetiştirmiş büyük bir ili Adana. İnanıyoruz ki bilim ve teknolojide de aynı çıkışı yakalayabiliriz. Çukurova’nın zeki ve çalışkan insanları, üretecekleri yeni teknolojilerle Yaşar Kemal’in edebiyatta, Fatih Terim’in futbolda, Şener Şen’in sinemada yaptığını bilim ve teknoloji de yapacaktır. Sizlere güvenimiz tamdır. Ben de bu topraklarda yetiştim ve Çukurova’mızın bir ferdi olmaktan daima onur duydum” ifadelerini kullandı.

“Sizler, sizden sonraki neslin kahramanı olacaksınız”
Çocuklara hayallerinin peşlerinden gitmesi gerektiğini söyleyen Bakan Derya Yanık, “Sizler de hayallerinizin peşinden giderek mutlu olacağınız, tüm insanlara fayda sağlayacak işler yaparak, sizden sonraki çocukların örnek aldıkları kahramanlar olacaksınız. Gerçek bir süper kahramanlık ancak böyle olur. İçinde bulunduğumuz zamanın ruhu bilim, bilişim ve teknoloji tarafından şekillendiriliyor. 2000’li yıllardan sonra gitgide yükselen bir teknoloji çağının içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, bakanlık olarak çocuk ve gençlerimizin bilim ve teknolojiyle bilinçli biçimde tanışmalarını, bu alanda üretken olmalarını, yeni fikirlerini, benzersiz projelerini hayata geçirecek bir bakış ile yetişmelerini çok önemsiyoruz” dedi.

“Yapabileceğinize inanarak o bilginin peşine düşeceksiniz”
Çocuklara teknolojik cihazları incelemeleri gerektiğini anlatan Yanık, şunları kaydetti:
“Günlük hayatımızda işin içine kodlama ve yazılımın dahil olduğu onlarca ürün kullanıyoruz. Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, arabalar, televizyonlar. Kısacası tüm akıllı sistemler ve elektronik aletler. Bunları merak ediyor ve inceliyorsunuz değil mi? Elimizdeki cihazları ya da kullandığımız programları incelemezsek, sistemlerini anlamazsak sadece tüketici oluruz ve hayatımız boyunca birilerinin bizler için hayatı kolaylaştırmasını bekleriz. Oysa ki Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Selçuk Bayraktar onlar başkalarının üretmesini beklemediler, kendileri çalıştılar, ürettiler. Bu kişiler, hepimiz için birer deniz feneri oldular. Sizler de bu süreçte kendinize sürekli şu soruyu soracaksınız ‘Nasıl yapılmış?’ Bir makine, bir cihaz, bir motor, bir taşıt nasıl yapılmış. Bunu merak ederek araştıracaksınız. Yapabileceğinize inanarak o bilginin peşine düşeceksiniz.”
Adana Valisi Süleyman Elban ise 23 Nisan’ın öneminden bahsederek, “Bu bayram bizim için çok kıymetli ve önemli bir bayram. Bu bayram etkinlikleri bakanlığımız tarafından çocuklarımızla teknoloji festivaline dönüştürülmesi, geleceğin doğru kurgulanması ve sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması anlamında çok güzel bir anlayışı temsil ediyor."
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyetinin kendi geleceğini belirlediğini tüm dünyaya haykırdığını söyledi.
Etkinliğe AK Parti milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve ilçe belediye başkanları da katıldı.
Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve beraberindekiler stantları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akay'a saldırı protesto edildi Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay: "Halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı, içine sindiremeyen, kamu mallarını gasp etmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş halinin son çırpınışlarıdır"
YEREL HABERLER Başkan Akay'a saldırı protesto edildi Seyhan Belediye ...
Vatandaşlar kablo hırsızlarını suçüstü yakalattı Hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı
YEREL HABERLER Vatandaşlar kablo hırsızlarını suçüstü ...
Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın
YEREL HABERLER Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat ...
Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı
YEREL HABERLER Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka ...
Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha ...
23 Nisan’da hasta ve göçmen çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER 23 Nisan’da hasta ve göçmen çocuklar unutulmadı
İmza taklidiyle 12 milyon TL´lik vurgunda 3 sanığa 28 yıl hapis ve 85 milyon lira para cezası
YEREL HABERLER İmza taklidiyle 12 milyon TL´lik vurgunda 3 sanığa 28 ...
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan ...
Ceyhan’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Ceyhan’da 23 Nisan coşkusu
Adana'nın botanik bahçesi: "Yeşil cami" ‘Yeşil cami’ bu yıl da sarmaşıklarına kavuştu Cami imamı Fahri Onur: “Camimize ilgi büyük”
YEREL HABERLER Adana'nın botanik bahçesi: "Yeşil cami" ‘Yeşil cami’ ...
Faili meçhul cinayetin planlayıcısı olduğu öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesini planladıkları öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edilirken, 3 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Faili meçhul cinayetin planlayıcısı olduğu öne ...
Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı Adana’da hafif ticari araçtan 820 bin lira çaldığı öne sürülen iki şüpheli, suçlamayı kabul etmedi
YEREL HABERLER Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız ...
Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor
Seyhan Belediye Başkanı Akay´a iftarda yumurtalı saldırı
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Başkanı Akay´a iftarda yumurtalı ...
İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay’dan açıklama Akif Kemal Akay: "Hizmetlerimizden rahatsız olan bazıları bir yumurta attı"
YEREL HABERLER İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif ...
Yücel Uyar: “Futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı”
YEREL HABERLER Yücel Uyar: “Futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı”
Seyhan Belediye Başkanı Akay’a iftarda saldırı
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Başkanı Akay’a iftarda saldırı
Sait Karafırtınalar: ”Hem düşme potasına hem de play-off'a 7 puan kaldı”
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar: ”Hem düşme potasına hem de ...
Adanaspor - Samsunspor: 1-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Samsunspor: 1-0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Samsunspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Samsunspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 0 (İlk ...
Kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
YEREL HABERLER Kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Çocukların senfoni heyecanı
YEREL HABERLER Çocukların senfoni heyecanı
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
YEREL HABERLER Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.