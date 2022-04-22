Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay´a iftar programında yumurtalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Akay´ın 300 ramazan kolisi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Seyhan Belediyesi´nin dün Dağlıoğlu Mahallesi´nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay´a yaklaşarak yumurta fırlattı. Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay´a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi. Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüpheliler, Akay´ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından `kasten yaralama´ ve `tehdit´ suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-22 16:09:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.