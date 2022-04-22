Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)



CHP İL ÖRGÜTÜNDEN KINAMA

CHP Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay´a yapılan yumurtalı saldırıyı yapılan basın açıklamasıyla kınadı. Belediye binası önünde yapılan açıklamaya CHP´li milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçe örgütleri katıldı. Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, saldırganların provokatör olduğunu kaydetti. Ramazan ayında, iftar sofrasında yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çelebi, saldırıyı önleyen sağduyulu vatandaşlara teşekkür etti. Çelebi, hiçbir tepki gösterme biçiminin şiddete gerekçe olamayacağını ifade etti.

Başkan Akay ise olay sonrası kendisine destek verenlere teşekkür etti. Saldırıyı şahsına yapılmış olarak görmediğini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Halkın olanı halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı içine sindiremeyen, gecesini gündüzüne katan çalışanlarımızın hizmetlerini kabul edemeyen zihniyetin ve özellikle kamu mallarını gasbetmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş bir halinin son çırpınışlarıdır. Bu ve benzeri olaylar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar, nefesimiz tükenene kadar daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak çok işimiz, daha yürüyecek çok yolumuz var" diye konuştu. (DHA)

Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

2022-04-22 16:20:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.