Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)

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1 TUTUKLAMA

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, iftar programında yumurtalı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Yasin Ç., Ferhat D. ile Fırat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-22 17:59:17



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