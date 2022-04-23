Avrupalı öğrenciler “çevre” için Adana’ya gelecek Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Erasmus+KA210 projesi çerçevesinde 11 Haziran’da İspanya ve Polonyalı öğrenciler Adana’ya gelecek

Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Erasmus+KA210 projesi çerçevesinde 11 Haziran’da İspanya ve Polonyalı öğrenciler Adana’ya gelecek.

Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Erasmus+KA210 projesi kabul edildi. Koordinatörlüğünü Polonya’nın yaptığı ve Polonya Ulusal Ajansının desteklediği "Sahip olduklarımızı etkili bir şekilde kullanalım" konulu proje 17 ay devam edecek. Projenin ilk ayağında 11 Haziran günü İspanya ve Polonyalı öğrenciler Adana’ya gelecek. Öğrenciler ve öğretmenler 17 Haziran’a kadar Adana’da kalacak. Adana’da kalınan sürede çevresel konuların farkındalığını arttırarak iklim değişikliği, küresel ısınma ve sürdürülebilirlik konuları hakkında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amaçlandığı bildirildi. Ayrıca Polonya, İspanya ve Türkiye tarafından Avrupa’da çevreyle alakalı problemleri ve bu problemlerin nasıl çözüleceği hakkında öğrencilerin aktiviteler yapmasının sağlanacağı öğrenildi. Projenin ikinci ayağında da Polonya’ya daha sonra da İspanya’ya gidileceği, buradaki etkinliklerde de çevre sorununun işbirliği içinde nasıl ortadan kaldırılacağının konuşulacağı belirtildi.

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