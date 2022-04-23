Aynı gün 2 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı gün 2 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

DHA

Aynı gün 2 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da sokakta yürüyen Nilgün Ü.´yü (58) direnince yerde sürükleyip, çantasını çalan kapkaççılar Nihat Elyan (20) ile arkadaşı A.K. (17), yakalandı. Şüphelilerin, aynı günün sabahında Duygu Ö.´nün (27) de çantasını çaldıkları belirlendi.
Olay, 18 Nisan günü Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi´nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Nilgün Ü. kaldırımda beklerken yanına motosikletli 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri motosikletten inip Nilgün Ü.´nün sırt çantasını almaya çalıştı. Şüpheli, direnen Nilgün Ü.´yü yere düşürüp, sürüklemeye başladı. Bu sırada kadının yardım çığlığını duyan apartman görevlisi Ali Pekmez (48), şüpheliyi yakalamak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Şüpheliler, TarsusAdana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´na inerek kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
BACAĞI KIRILDI
Pekmez´in ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Nilgün Ü.´nün başından yaralandığı, sol bacağının ise kırıldığı belirtildi. Nilgün Ü., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Nihat Elyan ile arkadaşı A.K. olduğunu belirledi.
İki şüphelinin aynı gün sabah saatlerinde Beyazevler Mahallesi´nde sokakta yürüyen Duygu Ö.´nün de çantasını çaldıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çaldıkları çantalara bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-04-23 10:19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacak kıran kapkaçılar tutuklandı Adana’da kaldırımda duran kadının sırt çantasını çekip onu yerde sürükleyerek bacağının kırılmasına, kafasının yarılmasına neden olduğu öne sürülen bir kişi ile ona yardım eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bacak kıran kapkaçılar tutuklandı Adana’da kaldırımda ...
Avrupalı öğrenciler “çevre” için Adana’ya gelecek Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Erasmus+KA210 projesi çerçevesinde 11 Haziran’da İspanya ve Polonyalı öğrenciler Adana’ya gelecek
YEREL HABERLER Avrupalı öğrenciler “çevre” için Adana’ya ...
Adana polisi bayramda çocuklarla “seksek” oynadı Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “gülüşünüz solmasın, neşeniz eksik olmasın” sloganıyla çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş “seksek” oyunu oynayarak bayramlarını kutladı
YEREL HABERLER Adana polisi bayramda çocuklarla “seksek” ...
Adana’da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Adana’da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı
23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Başkan Akay’a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar Adana’da katıldığı iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a yumurtalı saldırı düzenlediği öne sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Başkan Akay’a Ramazan kolisi için yumurta ...
Başkan Akay'a saldırı protesto edildi Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay: "Halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı, içine sindiremeyen, kamu mallarını gasp etmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş halinin son çırpınışlarıdır"
YEREL HABERLER Başkan Akay'a saldırı protesto edildi Seyhan Belediye ...
Vatandaşlar kablo hırsızlarını suçüstü yakalattı Hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı
YEREL HABERLER Vatandaşlar kablo hırsızlarını suçüstü ...
Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın
YEREL HABERLER Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat ...
Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı
YEREL HABERLER Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka ...
Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"ne katıldı “Hep merak edin ve başaracağınıza inanın”
YEREL HABERLER Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata ...
Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha ...
23 Nisan’da hasta ve göçmen çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER 23 Nisan’da hasta ve göçmen çocuklar unutulmadı
İmza taklidiyle 12 milyon TL´lik vurgunda 3 sanığa 28 yıl hapis ve 85 milyon lira para cezası
YEREL HABERLER İmza taklidiyle 12 milyon TL´lik vurgunda 3 sanığa 28 ...
Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan ...
Ceyhan’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Ceyhan’da 23 Nisan coşkusu
Adana'nın botanik bahçesi: "Yeşil cami" ‘Yeşil cami’ bu yıl da sarmaşıklarına kavuştu Cami imamı Fahri Onur: “Camimize ilgi büyük”
YEREL HABERLER Adana'nın botanik bahçesi: "Yeşil cami" ‘Yeşil cami’ ...
Faili meçhul cinayetin planlayıcısı olduğu öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesini planladıkları öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edilirken, 3 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Faili meçhul cinayetin planlayıcısı olduğu öne ...
Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı Adana’da hafif ticari araçtan 820 bin lira çaldığı öne sürülen iki şüpheli, suçlamayı kabul etmedi
YEREL HABERLER Araçtan 820 bin lira çalan iki hırsız ...
Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor
Seyhan Belediye Başkanı Akay´a iftarda yumurtalı saldırı
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Başkanı Akay´a iftarda yumurtalı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.