Türkiye Gazetesi’nin 52’nci yılı pasta kesilerek kutlandı

Türkiye Gazetesi’nin 52’nci yılı, Adana’da pasta kesilerek kutlandı.

Türkiye Gazetesi, 52.yıl dönümü nedeniyle Adana’da gazete dağıtımı yapan personel, ofis çalışanları ve gazeteye gönül vermiş kişiler Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğü’nde iftarda bir araya geldi.

Burada konuşan İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, “Kuruluşundan bu yana milletimizin duası ve desteğiyle hiç yolundan sapmadan, yayın çizgisini bozmadan, doğruları yazıp, her daim hakkın ve haklının yanında yer alan gazetemiz de “bayrak” görevini ifa etmeye devam edecektir. Bu bayrak her daim dalgalanacak” dedi.

İftarın ardından pasta kesildi. Ayrıca gündüz abone çalışmasına destek veren personel Türkiye Gazetesi bünyesine 12 yeni okuyucu daha kattı.

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