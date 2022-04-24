Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3

Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Samet, Deli (Dk. 46 Tayyip), Rassoul (Dk. 70 Alper), Gökhan, Bjarnason (Dk. 88 Djokovic), Yunus, Vargas, Akintola (Dk. 70 Erhun), Assombalonga (Dk. 83 Remy)
TRABZONSPOR: Uğurcan Peres (Dk. 30 Ahmetcan), Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik (Dk. 88 Berat), Visca (Dk. 79 Yusuf), Abdülkadir (Dk. 46 Bakasetas), Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Cornelius
GOLLER: Dk. 75 Vargas (Adana Demirspor) Dk. 7 Peres (P), Dk. 12 Cornelius, Dk. 61 Djaniny (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Simon Deli (Adana Demirspor) Uğurcan (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor´a 3-1 mağlup oldu.Bu sonucun ardından puanını 76'ya yükselten Trabzonspor, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
2´nci dakikada Trabzonspor atağında sağdan gelen ara pasıyla bir anda ceza sahasında topla buluşan Visca, Simon Deli ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
4´üncü dakikada Trabzonspor´un kazandığı penaltı atışını Abdülkadir kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Muric sağ köşeden çıkardı.
6´ncı dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı vuruşu sırasında ceza alanına erken giren oyuncu topu uzaklaştırdığı için penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.
7´nci dakikada tekrarlanan penaltıyı kullanan Peres, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara yolladı: 0-1.
12´nci dakikada Trabzonspor atağında Hamsik´in pasıyla solda topla buluşan Visca, derine inerek ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasında iyi yükselen Cornelius, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
24´üncü dakikada Adana Demirspor atağında kaleye uzak bölgede topla buluşan Simon Deli, şık bir pasla ceza sahasındaki Yunus´u gördü. Havadan gelen topu göğsüyle indirip şut atan Yunus, kaleci Uğurcan´ı geçemedi.
36´ncı dakikada Samet´in orta sahanın sol tarafından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Vargas, şık bir topuk hareketiyle ceza sahasındaki Yunus´un önüne indirdi. Yunus´un gelişine sert şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
39´uncu dakikada Adana Demirspor atağında sağ köşeden topu taşıyan Akintola, ceza sahası içindeki Svensson´a pas attı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan Bjarnason´un şutu direkten döndü.
45+4´üncü dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı. Hakem daha sonra oynanmayan sürenin 6 dakika olduğu gerekçesiyle bu kararını iptal edip karşılaşmayı tekrardan başlattı.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
61´inci dakikada Trabzonspor´un kontra atağında Bakasetas´ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, ceza sahası yayına ilerleyerek Cornelius ile verkaç yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric´ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara göndermeyi başardı: 0-3.
75´inci dakikada Adana Demirspor `un rakip ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, şık bir vuruşla topu ağlarla buluştu: 1-3.
84´üncü dakikada Adana Demirspor´da sağ kanatta topla buluşan Svensson, ceza sahasındaki Remy´i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla dışarı çıktı.
90´ıncı dakikada Adana Demirspor atağında Vargas´ın ceza sahasında yaptığı plase vuruşu, kaleci Uğurcan son anda dışarı çeldi.
90+2´nci dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahası içinde oluşan karambolde Samet yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+3´üncü dakikada penaltı atışını kullanan Remy´nin şutunda top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI
2022-04-23 22:45:57
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