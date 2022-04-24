Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ardından



Anıl ATAR Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor´a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi.

Montella, rakip takım futbolcularını tebrik ettiğini belirterek, "Oyuncularım ligin en iyi takımına karşı son dakikaya kadar iyi mücadele edip, pes etmediler. Taraftarımız da gösterdikleri destek ve kareografi ile güzel görüntüler oluşturdu. Ben 10 yıldır hocalık yapıyorum. Tarih boyunca asla hakemlerden şikayet etmemişimdir. Türkiye´ye geldiğimden beri ikinci kez şikayette bulunuyorum. 30 yıllık profesyonel kariyerimde; maç başlar başlamaz böyle bir penaltının verilip, maçın seyrinin komple değiştirildiğini görmedim. İşin komik tarafı ise VAR sisteminin olduğu bir dönemde, böyle bir penaltıyı vermeniz mümkün değil. O yüzden büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye futbolunda sağlıklı bir sistem yok ve bu durum taraftarı da zedeliyor" diye konuştu.

AVCI: SANDIKLARDAKİ ESKİ VE YENİ BAYRAKLAR ÇIKSIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok önemli bir final maçını kazandıklarını ve şampiyonluk için 1 puana ihtiyaçları kaldığını belirterek, "Bu maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça oyuncuların gerginlikleri de artabiliyor. Bu nedenle kazandığımız ivme çok güzel. Bu şöleni, hafta sonu itibariyle dünyanın dört bir yanındaki Trabzonspor sevdalılarına armağan ediyorum. Taraftarlarımızın sandıklardaki eski veya yeni bayraklarını çıkartarak, bunun keyfini yaşamalarını ve statta olmalarını arzu ediyorum. Umarım Antalyaspor maçını da kazanarak lig şampiyonluğunu garantileyip, bir sonraki kupaya odaklanırız" dedi.

"İYİ Kİ TRABZONSPOR VAR DEDİRTMEK İSTEMİŞTİM"

Ligin en iyi takımlarından birisine karşı oynadıklarını belirten Avcı, "Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0 oldu ve sonrasında 3´ü bulduk. Adana Demirspor oyundan hiç kopmadı ve baskısını oluşturdu. Rakip geri düştüğünde sayısal olarak bizim üstümüze fazla gelmesi ve rahat olması, ceza sahamızda aksiyon almalarını sağladı. Biz de orada öndeki oyuncularımızı merkez orta sahanın arkasına çekip, stoperlerimizi de kenara yönlendirmeye çalıştık. Sonunda final tadında bir maçı geride bıraktık. Sezon başında `İyi ki Trabzonspor var´ dedirtmek istemiştim. Bugün bu tablo beni son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

Adana halkının gösterdiği sempati ve saygıdan dolayı teşekkür eden Avcı, "Uzun bir aradan sonra Adana´ya ve bu stada ilk defa geldim. Adana Demirspor geçmişi, tarihi ve kültürü olan ve çıktığı bu ligde son derece saygıyı hak eden bir kadroya sahip. Atmosfer harikaydı" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vincenzo Montella´nın açıklamaları

Abdullah Avcı´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2022-04-23 23:49:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.