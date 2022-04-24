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Şiddet gören kadın: “Kocamdan 36 kez şikayetçi oldum, 5 ay hapis cezası aldı” 10 aylık kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyen M.E: “Hapse girdi ancak çıkınca beni öldüreceğini söylüyor, kendisi yapamasa bile başkasına yaptıracağını söylüyor. Kadın ölümlerine bir yenisi daha olmak istemiyorum, çocuklarım annesiz kalmasın”

İHA

Şiddet gören kadın: “Kocamdan 36 kez şikayetçi oldum, 5 ay hapis cezası aldı” 10 aylık kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyen M.E: “Hapse girdi ancak çıkınca beni öldüreceğini söylüyor, kendisi yapamasa bile başkasına yaptıracağını söylüyor. Kadın ölümlerine bir yenisi daha olmak istemiyorum, çocuklarım annesiz kalmasın”

Kahramanmaraş’ta 10 ay önce evlendiği kocasından sürekli şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadın, 36 kez şikayetçi olduğunu ancak eşinin sadece 5 ay hapis cezası aldığını söyleyerek, “Hapse girdi ancak çıkınca beni öldüreceğini söylüyor, kendisi yapamasa bile başkasına yaptıracağını söylüyor. Kadın ölümlerine bir yenisi daha olmak istemiyorum, çocuklarım annesiz kalmasın” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bir markette çalışan M.E. (46), bir yıl önce tanıştığı Muharrem E. (40) ile 10 ay önce evlendi. İddiaya göre daha önce kendisine iyi davranan Muharrem E., evlendikten sonra sürekli M.E.'den para isteyip vermeyince de darp etmeye başladı. M.E., eşine otomobil alıp vermesine rağmen yakıt parası, sigara parası istediğinde vermeyince yine darp edilmeye başlandı. Bunun üzerine M.E. eşinden boşanmak isterken, Muharrem E. bu kez de kadının çalıştığı markete gelip rahatsızlık verdi. Bu nedenle M.E. işinden de oldu. Muharrem E., boşanmak isteyen eşini darp edip kafasını yere vurdu. M.E.'nin şikayeti üzerine kocaya uzaklaştırma verilirken, daha sonra serbest kaldı. Koca bu kez de eşinin evine silahla ateş edip onu ölümle tehdit etti. M.E. eşini 3 kez şikayet etti ve uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı da onu durduramayınca kadın bu kez de Türkiye’de sürekli adres değiştirerek kaçmaya başladı. Buna rağmen zanlı, kadını bulup ölümle tehdit etmeye devam etti. İddiaya göre psikolojisi bozulan ve üç kez intihar girişiminde bulunan M.E., bir hastaneye yatırılarak psikolojik tedavi görmeye başladı. Hastanede tedavisinin ardından genç kadın taburcu olup zanlı kocasından kaçmak için hiç kimsenin bilmediği bir yere yerleşti. Ancak buna rağmen zanlı koca kadına bir şekilde ulaşıp tehditlerine devam etti. Genç kadının tam 36 kez şikayetçi olduğu kocası her defasında uzaklaştırma ve adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir süre önce polis merkezine imza vermeye gitmediği için aldığı 5 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine giren Muharrem E., çok sinirlenince kadını ölümle tehdit etmeye başladı. Sosyal medyadan isim yazmadan tehditler savuran zanlı koca, “Azrail’inle dans ediyorsun. Es geçtim sanma. Hatanın bedelini ağır ödeyeceksin. Hep bu şehirde ve bu semtteyim. Unutma bir an gelecek ve o beynin dağılacak. Sen beni iyi tanırsın” diye yazdı. Ayrıca cezaevine gireceğini öğrenen koca, kadını arayarak “Cezaevinde olsam bile başkaları bu işi yapar” diye tehdit etti. M.E., kocası yüzünden birçok kez telefon numarasını da değiştirmek zorunda kaldı.
M.E., tüm yaşadıklarından dolayı hasta olduğunu belirterek, “Bana şiddet uyguladı, beni perişan etti. 36 kez şikayetçi oldum, 5 ay hapis cezası almış. Bu mu adalet? Ben onun daha fazla ceza almasını istiyorum. Cezaevine gittiği halde beni tehdit ediyor. Kadın ölümlerine bir yeni daha eklensin istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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