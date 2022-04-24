"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Adana’da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Adana’da gerçekleştirildi.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 5'inci ayağı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan günü başladı.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı organizasyonda, hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileri ile onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

Etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve protokol üyeleri katıldı.

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