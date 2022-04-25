9´uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da ortaokul öğrencisi E.S.K. (12), anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9´uncu katındaki balkonundan park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi´ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9´uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.´nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.´nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.´nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-04-25 01:56:06
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