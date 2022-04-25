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9´uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

DHA

9´uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da ortaokul öğrencisi E.S.K. (12), anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9´uncu katındaki balkonundan park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi´ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9´uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.´nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.´nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.´nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-04-25 01:56:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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