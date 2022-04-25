Ceyhan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı açıldı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaptırılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkı törenle hizmete açıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Belediye Evleri Mahallesi’ndeki parkın açılışında yaptığı konuşmada, "Ceyhanımıza kazandırdığımız parkımızda çocuklarımızın neşeli, eğlenceli saatler geçirmesine vesile olabilmenin heyecanı içerisindeyiz. Sosyal ve toplumsal belediyecilikte hep bir adım önde olmaya çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, tüm ekiplerimizle birlikte 24 saat esasıyla sizlerin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

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