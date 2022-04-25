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Sezer: "Geç gelen adalet adalet değildir" Mahkemeyi kazanan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Adalet her zaman mahkemelerde aranmaz. Görevinin hakkını verebilen yetkililer de adaleti sağlayabilir, sağlayabilmelidir"

İHA

MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer sosyal medya üzerinden bazı idarecilere tepki gösterdi.

Sezer: "Geç gelen adalet adalet değildir" Mahkemeyi kazanan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Adalet her zaman mahkemelerde aranmaz. Görevinin hakkını verebilen yetkililer de adaleti sağlayabilir, sağlayabilmelidir"

MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer sosyal medya üzerinden bazı idarecilere tepki gösterdi.
MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla bazı idarecilerin kamu çalışanlarına yönelik sistemsel yıldırma politikaları ve itibar suikastı girişimleri olduğunu iddia edip, yaşananlara tepki gösterdi. Sezer, "İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır. Adalet her zaman mahkemelerde aranmaz. Görevinin hakkını verebilen yetkililer de adaleti sağlayabilir, sağlayabilmelidir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta EğitimBirSen'e üye bir kamu çalışanının daha davasını kazandıklarını normal şartlarda adaletin yerini bulmasından dolayı sevinmeleri gerektiğini ancak bazı sorumluluk sahiplerinin sorumsuzca hareketleri nedeniyle oluşan kamu zararının ve kamu personellerinin uğradığı haksızlıkların kendilerini derin bir üzüntüye sevk ettiğini vurgulayan Başkan Sezer’in açıklamaları şöyle devam etti:
"Defaten sözlü olarak uyarmamıza rağmen taleplerimiz kulak ardı ediliyor. Bunu bazı kişilerin bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmek istemiyoruz fakat aklımıza başka bir şey de gelmiyor. Dava konusu olan olaylarda amir pozisyonunda olanlar her belge net bir şekilde ellerinde bulunduğu ve davanın devlet adına mahkemeden olumsuz döneceği aşikâr olduğu halde, "Hakkını mahkemede arasın. Mahkemeden dönsün" diyerek basit konuları bile yıllarca sürecek bir şekilde, üstelik devleti zarara uğratma pahasına mahkemeye intikal ettirmeleri oldukça manidar. Bu durumda mahkemelerdeki iş yükü artmakta, kamu kurumları beyhude bir şekilde meşgul edilmekte ve milletimizin parası gereksiz yere harcanmakta. Son kazandığımız ve iki yılı aşkın süren davada üyemizin maddi olarak uğradığı tüm zararlar telafi edilecek olsa bile manevi anlamda uğradığı itibar suikastının telafisi mümkün değildir. Biz istiyoruz ki konu mahkemeye gitmeden belgeler ışığında halledilebilsin. Ancak sorumluluğu almak istemeyen birtakım kişiler maalesef uygulamalarıyla hem eğitim çalışanlarını küstürüp mağduriyet oluşturarak eğitim barışına darbe vuruyor hem de yukarıda belirttiğimiz sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu kapsamda yetki sahiplerinin yetkilerini makamlarının sorumluluklarına yakışır şekilde kullanmasını ve böylelikle yaşanan/yaşanabilecek sorunların önüne geçmesini talep ediyoruz.”
Açıklamasının son bölümünde iyi olmanın kolay, zor olanınsa adaleti sağlamak olduğunu ifade eden Sezer, "Adalet her zaman mahkemelerde aranmaz. Görevinin hakkını verebilen yetkililer de adaleti sağlayabilir, sağlayabilmelidir. Adalet mülkün temelidir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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