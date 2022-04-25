Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor karşılaşacak. Mavilacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

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