Adana'da 52 kişiyi mağdur eden 18 tefeciye operasyon

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)-ADANA'da 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerden çoğununu gözaltına alındığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, faizle borç verip karşılığında çek ve senet alan, daha sonra borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 52 kişiyi mağdur ederek 6 milyon liralık vurgun yapan şüphelileri tespit etti. Tefecilik şüphelisi 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-04-26 08:46:18
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