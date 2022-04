Sokak köpekleri mahallelinin kabusu oldu Köpeklerin saldırısında elinden yaralanan Vedat Durnan: “Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz”

Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların başı, sokak köpekleriyle dertte. Çocuklara ve büyüklere saldıran köpekler nedeniyle mahalleli bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Şambayadı Mahallesi’nde son 1 ayda sayıları artan sokak köpekleri mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi. Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye iddiaya göre vatandaşların bakamadıkları köpekleri terk etmesiyle gün geçtikçe köpek sayısı arttı. Akşam saatlerinde sürü halinde gezen köpekler, teravih namazına giden vatandaşlara da saldırdı. Geçen hafta saldırıya uğrayan Vedat Durnan (58) isimli vatandaşın elini köpek ısırdı. Durnan’a köpeklerin saldırmasının ardından mahallede 1’i çocuk 3 kişiye daha köpekler saldırdı. Köpekler nedeniyle korku yaşayan mahalleli, bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Elini halen kullanamadığını söyleyen Vedat Durnan, “Teravih namazına giderken köpekle karşılaştım. Ben müdahale ettim ama elimden ısırdı. Hemen hastaneye gittim, iki iğne vurdular. Namazımdan oldum, işimden oldum. 45 gündür de bunun acısını çekiyorum. Bugün sabah bir kadına saldırdı köpek. Görevliler kurtardı kadını. Geçen gün de bir çocuğa saldırdı. Okul ve cami yolunda her gün sıkıntı var. Bir sürü köpek oluyor. En kısa zamanda bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Şu anda 7080 köpek var” diye konuştu.

Görme engelli Hakkı Şahin ise köpeklerden korktuğu için tek başına dışarı çıkamadığını söyledi. 2 çocuğuna köpek saldıran Derya Saraç isimli kadın köpeklere zarar gelmeden toplanması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların köpekleri mahallelerine getirip bıraktığını öne süren Bülent Koçmekan, “Geçen gün benim çocuğuma köpek saldırdı. Köpeklerden kaçarken yere düştü ve eli kesildi. Buraya getirip köpekleri bırakıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı” dedi.

