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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon tenisçiler kupalarını aldı

İHA

Adana Tenis Dağ Su Sporları Kulübü (ATDSK) tarafından düzenlenen STD Transformatör T 400 Senyör Tenis Turnuvasında derece elde eden sporcular ödüllerini aldı.

Şampiyon tenisçiler kupalarını aldı

Adana Tenis Dağ Su Sporları Kulübü (ATDSK) tarafından düzenlenen STD Transformatör T 400 Senyör Tenis Turnuvasında derece elde eden sporcular ödüllerini aldı.
Adana Tenis Dağ Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen STD Transformatör T 400 Senyör Tenis Turnuvasında dereceye giren sporcular kupalarını, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan’ın elinden aldı.
460 sporcunun mücadele ettiği 1124 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 55 bin TL ödüllü turnuvanın ödül töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ATDSK’nın bu derece büyümesinin Ali Refah Keskin sayesinde olduğunu söyledi. ATDSK üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Soner Çetin, tenis akademisini açılması için Gençlik Spor İl Müdürlüğüne çok değerli bir arazi tahsis ettiklerini açıklayarak, spora verdikleri desteğin devam edeceğini vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, çok güzel bir turnuva olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı. Uyuşturucunun en önemli panzehirinin spor olduğunu kaydeden Zeydan Karalar, sporun birleştirici özelliğine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara Zeydan Karalar ve Soner Çetin tarafından kupaları ve ödülleri verildi.
Öte yandan Çukurova Belediyesi Muhteşem Ekenler Tenis Kortlarında da ayrı bir kupa töreni vardı. Mustafa Kemal Atatürk Tenis Akademisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Egemenlik Tenis Turnuvasının ödül töreni Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in katılımı ile yapıldı. Küçük yaş kategorilerinde yapılan turnuvada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Başkan Soner Çetin tarafından verildi.
Törene Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Özlem Şeker, Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan da katıldı.

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