Ramazan Bayramı'nda metro ve otobüs ücretsiz

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda otobüs ve metronun ücretsiz olacağını ve zabıtanın 24 saat görev yapacağını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nı vatandaşların rahat ve huzurlu geçirmesine katkı sağlamak için tüm birimleri ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Bayramlarda vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar ve şehitlikler, Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince ziyaretlere hazır hale getiriliyor. Mezarlıklarda kuruyan ot, diken ve atıklar temizlenip, ağaçların budaması gerçekleştiriliyor. Yürüme zorluğu çeken vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolay bir şekilde yapabilmeleri için de mezarlıklarda araçlarla servis hizmeti verilecek. Yapılan çalışmalarla vatandaşların kabristan ziyaretlerini temiz ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ziyaretlerini rahatça gerçekletirmeleri için Adana Büyükşehir Belediyesi tüm hatlarda otobüs ve metroda ücretsiz taşıma hizmeti verecek. Ayrıca Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için de Eski Vilayetten, Buruk, Asri, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de fiyat denetimleri gerçekleştirecek, yoğun dilenci akınına karşı özellikle mezarlıklarda önlem alacak.

Zabıta ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat görevlerinin başında olacak.

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