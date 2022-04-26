Çukurova Belediye işçisinin ikramiye sevinci

Çukurova Belediyesi işçileri toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesi alacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçiye ikramiye müjdesi verdi. Bayram öncesi, 29 Nisan Cuma günü şirket işçilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ve kadrolu işçilerin ilave tediye ödemelerinin yapılacağını belirten Başkan Çetin, “İşçilerimiz Ramazan Ayı boyunca da büyük bir özveriyle görevlerini yaparak Çukurova halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde oldular. Biz de işçilerimizi bayram öncesi biraz olsun sevindirmek için şartlarımızı sonuna kadar zorlayarak onların ikramiyelerini ödemeye karar verdik. Kadrolu işçilerimiz ilave tediye ödemelerini, şirket işçilerimiz de toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerini 29 Nisan Cuma günü alacaklar. Güle güle harcasınlar. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum” şeklinde konuştu.

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