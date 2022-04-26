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Öğrenciler, hayallerindeki sanayiyi resmettiler AOSB “Sanayi” temalı resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Öğrenciler, hayallerindeki sanayiyi resmettiler AOSB “Sanayi” temalı resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında düzenlenen düzenlenen “Sanayi” odaklı resim yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Seyhan Salonunda düzenlenen törenin açılışındaki konuşmasında, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile geleneksel olarak düzenlenen resim yarışmasının amacına dikkati çekti. Akpınar, “Yarışmamızın temel amacı; çocuklar ve gençlerimizde sanayi bilincinin oluşturulması, üretimin kıymetli bir konu olduğunun hafızalarda yer edinmesi ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktır. Üreten bireylerin, üreten toplumların, üreten devletlerin daha güçlü olduğuna hepimiz şahidiz. Bizler de üreten toplum olmak için üzerimize düşeni göreve getirmeye çalışıyoruz” dedi.
AOSB Bölge Müdürü Akpınar, sadece üreten bir Organize Sanayi Bölgesi değil, paydaşlarıyla, şehirde yaşayan insanlarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde güzel bir ekosistem oluşturma gayretinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
“İlkokul, Ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride düzenlediğimiz yarışmamıza 1.530 başvuru gerçekleştirildi. Değerli jüri üyelerimiz yarışmamıza sunulan birbirinden güzel ve geniş anlamlar içeren resimleri seçmekte zorlandı. Bu yarışmada, çocuk ve gençlerimizin hayal dünyalarındaki sanayiye ilişkin umutlarını görmeye çalıştık. Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi kutluyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere yarışmamıza katkı sunan kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum.”
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ise AOSB yöneticilerini düzenledikleri anlamlı yarışma için tebrik ederek, “Bize iş birliği teklifi ile gelindiğinde seve seve kabul ettik. Çocuklarımızın yarışmalara teşvik edilmesi, katılması, ödüllendirilmesi güzel bir sosyal sorumluluktur. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çocukların onca ders ve testler arasında bu tür yarışmalara yönlendirilmesi çok anlamlı ve onların zihin gelişimleri açısından çok önemli. Tüm çocuklarımızı alınlarından öpüyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ile jüri üyelerine teşekkür plaketleri AOSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nedim Büyüknacar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve AOSB Denetleme Kurulu Üyesi Engin Turan tarafından verildi.
Yarışmada dereceye giren eserler ise AOSB Seyhan Salonu Fuayesinde sergilendi.

Sanayiyi en iyi anlatanlar
Sanayiyi resimleriyle en iyi anlayıp dereceye giren öğrenciler ile okulları şöyle:
İlkokul kategorisi:
Birinci : Sudenaz Kavak (Toros İlkokulu)
İkinci : Sezaican Odabaşı (Birinci İnönü İlkokulu)
Üçüncü : Hayrunisa Bucak (Seniha Çobanoğlu İlkokulu)
Mansiyon ödülü: Devran İpek (Suluca İlkokulu)
Ortaokul kategorisi:
Birinci : Berrak Emre (Özel Adana Ortaokulu)
İkinci : Elif Genç (Yaltır Kardeşler Ortaokulu)
Üçüncü : Başak Kılıç (Kılıçarslan Ortaokulu)
Mansiyon ödülü : Teslime Aydın (Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu)
Lise kategorisi:
Birinci : Çağla Zengin (Karşıyaka Orhan Çobanoğlu MTAL)
İkinci : Melisa Öztürk (Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi)
Üçüncü : Ayda Öztürk (75. Yıl Anadolu Lisesi)
Mansiyon ödülü : Pınar Aşikar (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

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