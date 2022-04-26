Lucia Bosetti Çukurova’da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ünlü İtalyan smaçör Lucia Bosetti Çukurova’nın Sultanları arasına katıldı.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı flaş bir transfere imza attı. Sultanlar Ligi’ne çıkarak adından söz ettiren Çukurova Belediyesi SK, transfer sezonunda da ses getirecek işlere imza atmaya başladı. Turuncumavili takım, uluslararası üne sahip İtalyan milli takımı smaçörü Lucia Bosetti’ye imza attırdı.

İtalya milli takımı formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Bosetti, Bergamo formasıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldırdı. 20142016 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen 1.75 boyundaki 33 yaşındaki İtalyan yıldızın Çukurova Belediyesi SK’ya imza atması büyük bir transfer başarısı olarak nitelendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.