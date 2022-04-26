Başkan Özgan, muhtarlar ve STK temsilcileri ile iftarda bir araya geldi Başkan Özgan: “Kozan’ın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz”

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, muhtarlar ve STK temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da katılım sağladığı programda Kozan’ın geleceği için yerel yönetim olarak eksikliklerin giderilerek çalışmaların hızla süreceği belirtildi.



Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Millet Bahçesi'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katılımı ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları, STK temsilcileri, ilçe başkanları ile iftarda bir araya gelerek oruç açtı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile uyum içerisinde Kozan’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını kaydederek Kozan’ın geleceği için çalışmaların süreceğini belirtti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’a muhtarlarla kendisini bir araya getirdiği için teşekkür ederek, Kozan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, Kozan'a yapılan yatırımların olduğunu ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



İftar programında, mahalle muhtarları mahallerindeki eksiklikleri dile getirerek yol ve su sorunlarını gündeme getirdi. Mahallelerinde çalışma yapılan muhtarlarda hizmetlerden dolayı başkanlara teşekkür etti.

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