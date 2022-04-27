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Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı Huzur güven uygulamasında alkollü sürücüler polislere zor anlar yaşattı

İHA

Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı Huzur güven uygulamasında alkollü sürücüler polislere zor anlar yaşattı

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 10 ayrı noktasında gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” uygulamasında alkollü sürücüler polislere zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye polis ekipleri dakikalarca neden ceza yazıldığını anlatmaya çalışırken alkolün etkisinde olan sürücünün arkadaşı ise uygulamayı görüntüleyen gazetecileri hedef aldı.
Kozan’da 10 ayrı noktada ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” uygulamasında 315 araç sorgulanarak 13 araca 22 bin 216 TL para cezası uygulandı. 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada 1570 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda fişek ele geçirildi. 2 iş yerine ruhsatsız olduğu için işlem yapıldı.
Kadirli Kozan yolu uygulama noktasında alkollü olarak uygulamaya yakalan 2 ayrı araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşlarının polislerle ilginç diyalogları dikkat çekti. Polisler alkollü vatandaşlara neden cezai işlem uygulandığını ve arabanın bağlandığını anlatmak için dakikalarca dil döktü.
Uygulamaya yakalan bir araç sürücüsü alkollü olduğunu kabul ederek polis merkezine giderken alkollü sürücünün yanında bulunan arkadaşı trafik polisine “Alkolüyüm ama sarhoş değilim” diyerek daha önce ehliyetine el konulduğunu aktarıp polisle kurduğu diyaloğu ilginç görüntüler oluşturdu.
Polisin alkollü sürücüler ve vatandaşlarla zorlu sınavı
Aynı noktada polis ekiplerinin durdurduğu 01 AIV 900 plakalı araç sürücü Ömer Ö. isimli sürücü ve yanında bulunan Gökhan H. isimli vatandaş trafik ekiplerine zor anlar yaşatırken, alkolmetre cihazını üflememesi üzerine tutanak tutuldu, idari para cezası uygulandı.
Polisin ceza yazması ve aracı bağlaması üzerine polise dakikalarca neden ceza yazdığını soran sürücü Ömer Ö. ve arkadaşı Gökhan H. polislere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücüler ve polis arasında yaşananlar anbean görüntülenirken aracın bağlanması üzerine sürücünün yanında bulunan Gökhan H. gazetecileri hedef alarak tepki gösterdi. Sürücü Ömer Ö’nün yanında bulunan arkadaşının polise “Sürücü benim ben üfleyeyim, alkolmetreyi üflemek için ısrar etmediniz. Dağ filmindeki komando gibisiniz” demesi ilginç diyaloglar oluşturdu. Polis alkollü sürücülerin araçlarını bağlayarak otoparka çektirdi.

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