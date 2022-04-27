Adana’da 86 bronz sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da jandarma ekipleri Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait 86 bronz sikke ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait 40 adet, Bizans dönemine ait 30 adet ve Ortaçağ dönemine ait 16 adet olmak üzere toplam 86 adet bronz sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.