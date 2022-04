ASKON Adana'dan Ramazanda 45 bin kişiye iftar ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan: “2 yıllık aranın ardından çadırımızı yeniden açtık”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi her gün bin 500 kişilik iftar programı düzenliyor.

ASKON Adana’nın Covid19 nedeniyle 2 yıl ara verilen iftar programları bu sene yeniden başlatıldı. Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde kurulan ve oturma kapasitesi bin kişilik olan çadırda her gün bin 500 kişiye iftar yemeği ikram ediliyor.

Üyeler ve iş insanlarının desteğiyle yapılan programda ramazan sonuna kadar yaklaşık 45 bin kişiye iftar yemeği ikram edilmesi bekleniyor.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, yaptığı açıklamada, 10 yılı aşkın süredir aynı yerde iftar çadırı kurduklarını söyledi. Çalışkan, “Şu anda mevcut oturum kapasitemiz bin kişilik. Ancak oturumun dışında da 400500 kişiye iftar yemeği ikram ediyoruz. Pandemi nedeniyle 2 sene ara vermiştik ancak bu sene yeniden iftar çadırımızı açtık” diye konuştu.



“Ramazan yardımlaşma ayıdır”

İftar yemeklerini her gün bir iş adamının verdiğini aktaran Çalışkan, “Burada finansal desteği bizim üye iş adamlarımız ve gönüllülerimiz sağlıyor. Herhangi bir merkezden veya başka bir kurumdan destek almıyoruz. Pandemiden önce birçok ilimizde iftar çadırı açılıyordu ancak bu sene biz ilk iftar çadırını başlattık. Çünkü bu ay yardımlaşma ayıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çalışkan, iftar çadırına gelen vatandaşlara yemeklerin görevliler tarafından dağıtıldığını, kimsenin sıraya girmesine gerek kalmadığını söyledi.

