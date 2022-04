Başkan Erdem: "Ceyhan'ı her platformda öne çıkarma gayretindeyiz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan adını her platformda daha çok öne çıkarma gayretinde olduklarını vurguladı

Başkan Erdem, Nisan'da Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılan Ceyhanlı esnafa teşekkür plaketi sundu.

Karnaval kapsamında Ceyhan ilçesinde stant açan esnafın ilçede ekonomik ve sosyal hareketlenmeye katkı sunduğunu belirten Erdem, “Adanamız, Ceyhanımız her şeyin en iyisine layık. Halkımızın mutluluğu her şeyden önce gelir. Karnaval boyunca gösterilen ilgi nedeniyle Ceyhanlı halkımıza ve esnafımıza, konserlere katılan sanatçılarımıza, animatörlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Hülya Erdem, Ceyhan adını her platformda daha çok öne çıkarma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

