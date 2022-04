SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürlerine'SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı' başlıklı haberimizi ismindeki değişiklik düzeltilerek annenin açıklamalarıyla birlikte yeniden servis ediyoruzYENİSİ

---------------Gülşah ÖZGENErkan ALTUNTAŞ/ADANAAKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, SMA Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman'ı taşıyan özel ambulans devrildi. Annesi Hilal Salman, nefessiz kalan bebeğini üzerine devrilen reflü yatağının altından çıkarıp durdurduğu otomobille hastaneye götürmek için yola çıkardı. Yasmin Elif bebek, yolda karşılaştıkları ambulansa alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Adana'da yaşayan kurye Vedat Salman (23) ile hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Hilal Salman çiftinin SMA Tip-1 hastası bebekleri Yasmin Elif, İstanbul´daki tedavisinin ardından 26 Nisan günü evlerine dönmek için özel ambulansla yola çıktı. İsmail Tatar (29) yönetimindeki 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, saat 02.00 sıralarında, Aksaray-Adana yolunun 32'nci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Tatar ile acil tıp teknisyeni Melihan Atar (21) ve Yasmin Elif Salman ile annesi Hilal Salman yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'NEFES ALIP VERMEDE SIKINTI YAŞADI'

Hafif yaralanan Hilal Salman, kaza sonrası yaşananları DHA'ya anlattı. Kızını, devrilen reflü yatağının altından çıkarttığını belirten Hilal Salman, "Ambulansın takla atmasıyla her şey üzerimize devrildi. Herkes çıktı ve ben ambulansın içinde çığlık çığlığa Yasmin'i aramaya başladım. Yerde bir köşede reflü yatağının altında buldum. Makinelerinden ayrılmıştı. Hemen kucağıma alıp dışarı çıktım. Ambulansı kullananların ayaklarına yapıştım 'evladımı kurtar' diye. Bağlı olması gereken hiçbir cihazı alamadım çünkü çoğu hasar gördü. Kazayı görüp duran bir sürücü bizi otomobiline aldı. Yarı yolda karşılaştığımız ambulansa naklettik kızımı ve Aksaray Devlet Hastanesi'ne ulaştırdık. Kaza sırasında bağlığı olduğu cihazlar çıkınca, nefes alıp vermede sıkıntı yaşadı. Bir süre nefessiz kaldığı için kızım şu an yoğun bakımda" dedi.

Hilal Salman, ambulans şoförünün uyumuş olabileceğini düşündüğünü, bu nedenle hem şoför hem de bağlı olduğu firma hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

İLACINA KAVUŞMASI İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA YÜZDE 11'DE

Minik Yasmin'in ilacına kavuşması için başlatılan kampanyanın da yüzde 11'e ulaştığını söyleyen Hilal Salman, "Kızım şu an Aksaray'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Yasmin'in dayanacak gücü kalmadı. Ben kızımı hastalığından dolayı da kaybedebilirim. Lütfen bizi görmezden gelmeyin, yardımlarınıza ihtiyacımız var. Kızımın kampanyasının tamamlanması ve ilacına kavuşması içir bize yardım edin. Bu yolda hepinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

