İşitme duyusunu biyonik kulak (Koklear İmplant) teknolojisiyle yeniden kazanan hastalar, 5. Başkent Koklear İmplant Şenliği'nde buluştu.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi KBB Bölümü tarafından yapılan biyonik kulak ameliyatları ile işitme duyusunu yeniden kazanan hastalar, 5. Başkent Koklear İmplant Şenliği’nde buluştu.

Sesleri şifrelenmiş elektriksel uyarılara dönüştürüp, beyne aktararak işitme duyusu sağlayan elektronik aygıt Koklear İmplant sayesinde hayata bağlanan hastalar, geleneksel etkinliğin beşincisinde ailelerine ve doktorlarına büyük mutluluk yaşattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu, “Bugün burada çocuklarımızla bu şenliği düzenleyebiliyorsak bunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Kendisi bir çocukluk yaşayamamış ama çocuklara bir bayram armağan etmiş Atatürk’e hepinizden bir alkış istiyorum” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Yılmaz, bu etkinliğin düzenlemesinde büyük desteği olan isimlere, “Üniversitemizin Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal’a, Kurucu Merkez Müdürümüz Yard. Doç. Dr. M. Turgut Noyan‘a ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Birol Özer’e bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz” dedi. Yılmaz ayrıca, “Başkent Üniversitesi’nin başta Ankara ve Adana hastaneleri olmak üzere Konya, İzmir ve İstanbul merkezlerinde bugüne kadar 700’ün üzerinde koklear implant uygulaması gerçekleştirilmiştir, bu başarının en büyük destekçileri Üniversitemiz ve koklear implant kullanıcılarıdır” diye konuştu.

Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Tarih Öğretmeni Duygu Uğun’un yaptığı ‘Atatürk’ün Çocuk Sevgisi’ başlıklı konuşma salondakiler tarafından ilgiyle dinlendi.

Koklear implant operasyonlarında ve rehabilitasyon döneminde görevli hekimler, ilgili sağlık personeli, işitme cihazı ve rehabilitasyon merkezlerinin yetkilileri, biyonik kulakla hayata bağlanan çocuklar ve aileleri bu anlamlı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Biyonik kulaklı çocuklar, şiirleri okuyup, şarkılar seslendirdi.

Hem sağ hem de solda koklear implant kullanan minik Nehir’in sunuculuk performansı göz doldurdu. Anne babalarıyla birlikte etkinliğe renk katan çocuklar, salonu dolduran davetlilerin büyük alkışını aldı. Palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenen minikler, şenliğin sonunda hekimler ve aileleri ile fotoğraf çektirdi.

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