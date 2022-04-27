Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk, Çukurova Belediyesi'nde

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Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk'u transfer etti.

İtalyan yıldız Bolessi ve Perulu pasör çaprazı Angela Maria Leyva ile anlaştığını duyuran turuncumavili kulüp, Ukraynalı ünlü smaçör Olesia Rykhliuk ile el sıkıştı.

1987 doğumlu Ukraynalı smaçör Rykhliuk, 1.96 boyunda. Tecrübeli oyuncu son olarak Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kuzeyboru takımında forma gidiyordu.

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