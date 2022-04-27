Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı

Adana’da hayırsever bir iş adamı vefat eden babasının hayrına halka ücretsiz 300 bin ekmek dağıttı.

İş adamı olan Yener Kazım Ölçer, Kadir Gecesi günü, babası Hasan Ölçer’in hayrına halka dağıtılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmeği Fabrikalarında üretilen 300 bin ekmeği satın aldı.

Hayırsever vatandaş, satın alınan bu 300 bin halk ekmeğinin, ekmek büfelerinde halka ücretsiz dağıtılmasını istedi. Bunun üzerine dağıtım sistemi aynı şekilde aksamadan devam etti. Ekmek büfesine ekmek almaya gelen vatandaşlar, önce sıraya girdi. Ekmeğin dağıtılmaya başlanmasıyla vatandaşlar ekmeğin ücretsiz olduğunu öğrendi.

Ücretsiz dağıtılan ekmeklerden alan vatandaşlar, hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Hem ramazan ayında, hem de Kadir Gecesi’nin olduğu gün bu dağıtımın yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Hayırsever vatandaşın kim olduğunu bilmiyoruz. Babasının hayrına ekmekleri satın alıp dağıtmış. Allah hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandılar.

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