Babasının kullandığı traktörün altında can verdi

AB'den Katar ve Kuveytliler için vizeyi kaldırma teklifi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bağözü Mahallesi'nde saat 17.00 sularında Süleyman K. (52,) evlerinin önünde traktör ile geri manevra yapmak istediği esnada 5 yaşındaki oğlu Yusuf'u görmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay karşısında aile sinir krizleri geçirirken küçük çocuğun cenazesi savcının incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.