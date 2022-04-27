Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan Yusuf Kupçak (4), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki 80 EA 785 plakalı traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2022-04-27 23:11:23
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