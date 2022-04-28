Koronavirüsten ölen Bulut Öğretmenin ismi kütüphanede yaşatılacak



Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da koronavirüsten hayatını kaybeden Fransızca öğretmeni Bulut Özyıldız (35), görev yaptığı okulda törenle anıldı. Ailesinin ve öğrencilerinin gözyaşı döktüğü tören sonrası Özyıldız´ın isminin yaşatılması için kurulan 2 bin kitaplık kütüphanenin açılışı yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü´nü bitirdikten sonra Eylül 2020´de Sarıçam ilçesindeki Cemil Meriç Anadolu Lisesi´ne Fransızca öğretmeni olarak atanan Bulut Özyıldız, Kasım 2021´de koronavirüse yakalandı. Kronik talasemi hastalığı bulunan Özyıldız, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Özyıldız, uzun süren tedavi sürecinin ardından 13 Nisan 2022´de hayatını kaybetti.

TÖRENDE DUYGULU ANLAR

Bulut Özyıldız için görev yaptığı okulun konferans salonunda tören düzenlendi. Törene, annesi Dilek Özyıldız, kardeşi Güneş Serçe, yakınları, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Özyıldız için hazırlanan slayt gösterisi, ailesini ve öğrencilerini gözyaşına boğdu. Törenin ardından, Bulut Özyıldız anısına kurulan 2 bin kitaplık, kütüphanenin açılışı yapıldı. Okulun çiçeklerle bezenen panolarına da "Seni asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin" yazısı asıldı.

`EMİNİM BİZİ İZLİYORDUR VE ÇOK MUTLUDUR´

Bulut Özyıldız´ın gözü yaşlı annesi Dilek Özyıldız, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Oğlumun adını yaşatıyoruz. Kendisi de bunu isterdi. Eminim bizi izliyordur ve çok mutludur" diye konuştu. Törenin ardından, Özyıldız anısına kurulan 2 bin kitaplık kütüphanenin açılışı yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-04-28 09:49:54



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