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ATO Meclis Başkanı Acı: "İsraf, iflasa götürmemeli" “Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor”

İHA

ATO Meclis Başkanı Acı: "İsraf, iflasa götürmemeli" “Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor”

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporuna göre, Türkiye’nin en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Türkiye'de 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor” dedi.
Meclis Başkanı Acı, bir yanda Covid19 pandemisinin bıraktığı hasarlar, diğer yandan RusyaUkrayna savaşının neden olduğu küresel sorunların Türkiye ekonomisine olumsuz yansımasının önüne geçilmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra, bundan sonraki süreçteki beklentiler konusundaki görüşlerini dile getirdi.
Acı, açıklamasında, ülkeleri iflasa götüren yolun israf taşlarıyla döşendiğini hatırlatarak, ülkenin kaynaklarının israf edilmeden en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
ATO Meclis Başkanı Acı, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü’nün 2021 yılı İsraf Raporuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Bu rapora göre, dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton, Türkiye'de ise 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Bir başka ifade ile her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor.”
Acı, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşmasının beklendiğini ve artan küresel nüfusun, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut gıda üretiminin küresel olarak yüzde 50 oranında artmasının gerektiğinin yıllardır koşulduğunu vurguladı. Acı, “Bu verilere bakıldığında israfın önlenmesinin ne kadar hayati öneme sahip bir konu olduğu anlaşılmaktadır” dedi.
ATO Meclis Başkanı Acı, güçlü Türkiye hedefine ulaşmanın yollarından birisinin de israfın önlenmesi olduğunu söyleyerek, “israf, iflasa götürmemeli” diye konuştu.

Büyüme rakamları
Meclis Başkanı İsmail Acı, Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya (ECA) Bölgesi ekonomilerine yönelik güncelleme raporuna da dikkati çektiği açıklamasında, bölge ekonomisinde 2022’de yüzde 4,1 oranında küçülme beklendiğini ve bunun Covid19 salgınından daha büyük bir etki anlamına geldiği vurguladı.
Acı, aynı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022 için bir önceki tahminde yüzde 2 olan büyüme oranının savaşın etkisiyle yüzde 1,4’e çekildiğini belirterek, büyümenin önünü açacak tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini bildirdi.
2021'de Türkiye ekonomisinin yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 9,1 büyüdüğünü anımsatan ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, Dünya Bankasının Türkiye için 2022’ye ilişkin tahminlerin moralleri bozmaması için radikal önlemler alınması gerektiğini ifade etti.
Acı, Türkiye ekonomisinin uzun dönemdeki büyüme performansını artırmaya yönelik politikalar ortaya konulması gerektiğini belirtirken, başta tarım olmak üzere hayati önem arz eden sektörlere verilecek desteklerin, büyümeyi sürdürülebilir kılmada önemli olacağı görüşünü ifade etti.

Kredi maliyetleri
İsmail Acı, Merkez Bankasının politika faizlerini aşağıya çekmesine rağmen bankaların uyguladığı kredi faizlerindeki yükselişin devam ettiğini belirterek, “Yüzde 14’lük politika faizi reel sektöre yansımıyor. Ticaretin ivme kazanması için yüzde 14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup mümkün olabilecek en uygun rakamlarla kredi kullandırması beklenmektedir” dedi.
Geçtiğimiz Şubat ayında temel tüketim maddelerinde yapılan düzenleme ile KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü anımsatan İsmail Acı, bunun yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir. Tacirlerin ne kar, ne de zararını etkileyen bir unsur değildir. Bir yandan KDV oranları düşürülürken diğer yandan bu indirimler halk tarafından da hissedilebilir olmalı. KDV indirimine rağmen piyasadaki fiyatlardan ne satıcı ne alıcı mutlu değil” şeklinde konuştu.

Enerji krizi
RusyaUkrayna savaşının etkisiyle dünyada baş gösteren enerji darboğazının ülkeye de yansıdığını, başta gaz olmak üzere, petrol, kömür ve genel olarak enerji fiyatlarının rekor seviyelere çıktığını belirten ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, şöyle devam etti:
“Enerjinin sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı olduğunu unutmayalım. Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji darboğazının etkilerini daha az hissetmek adına, kendi enerji kaynaklarımızı yaratmamız, mevcut kaynaklarımızı verimli bir şekilde değerlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sürdürülebilir ve etkin tedbirler almadığımız takdirde bu durum üretim maliyetlerinden enflasyona kadar domino etkisiyle tüm yaşantımıza hayat pahalılığı olarak sirayet edecektir.”
ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki istatistik verilerine dayanak yaptığı açıklamasının sonunda, her türlü olumsuz koşula rağmen moralleri yüksek tutmak, üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürümek için her ferdin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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