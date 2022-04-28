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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu

İHA

Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor’u konuk ettiği maçta toplam 27 bin 180 seyirci ile haftanın en yüksek seyircili takımı oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 34. haftanın seyirci rakamları açıklandı. Mavilacivertli ekip 27 bin 180 seyirci ile 25 bin 698 seyircili Beşiktaş’ı geride bırakıp haftanın lideri oldu. Adana Demirspor kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara teşekkür etti.

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