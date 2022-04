Elif ninenin dramı bitmiyor Adana’da 2 oğlu ve gelinlerinden şiddet gördüğünü iddia ederek yardım isteyen 75 yaşındaki Elif Mercan, kaymakamın devreye girmesiyle jandarma eşliğinde evine gitti Eşyalara zarar verildiğini, camların kırıldığını gören yaşlı kadın oğlu hakaret edince sinir krizi geçirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 oğlu ve gelinlerinden şiddet gördüğünü iddia ederek küçük oğlunun yanına sığınıp yardım isteyen 75 yaşındaki Elif Mercan, kaymakamın devreye girmesiyle jandarma eşliğinde evine gitti. Eşyalara zarar verildiğini, camların kırıldığını gören yaşlı kadın oğlu hakaret edince sinir krizi geçirdi.

Aynı binada kaldıkları evinde evlatlarından ve gelinlerinden gördüğü şiddet yüzünden en küçük oğlu Said Köroğlu’nun yanına sığınan Elif Mercan'ın burada gözyaşı döküp yardım istemişti. Elif ninenin yardım istemesine Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam kayıtsız kalmayıp onu makamında ağırladı.

Kaymakam Gürçam, yaptığı görüşmelerin ardından yaşlı kadın için koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

Jandarma ekipleri ile evine gidip eşyalarını almak isteyen Elif nine, camların kırıldığını ve içindeki eşyalara zarar veriliğini görünce şok oldu. Avluda karşılaştığı oğlunun “Zehir zıkkım olsun. Allah senin belanı versin” demesi üzerine Elif nine sinir krizi geçirdi.

Elif nineyi jandarma ekipleri sakinleştirirken evde oluşan hasar tutanak altına alındı, oğullarına uzaklaştırma kararları tebliğ edildi.

Evdeki eşyalarını alan Elif Mercan, oğlu Said Köroğlu’nun evine götürüldü.

Kozan Kaymakamı Elif ninenin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm çalışmanın yapılacağını, devletin her zaman yanında olduğunu söyledi.

