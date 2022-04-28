Şampiyonlar Çukurova’dan

Adana 1. Amatör Kümede şampiyon olarak Süper Amatör Lige çıkan Çukurova Demirspor, Cihangir FK ve Kuzey Adanaspor yönetici ve sporcuları Başkan Soner Çetin’e ziyarette bulundu.

Çukurova Demirspor Kulübü Başkanı Kamil Aslan, Cihangir Futbol Kulübü Başkanı Gökhan Korkmaz, Kuzey Adanaspor Başkan Yardımcısı Serdar Ateş ile sporcuları ziyarette Başkan Soner Çetin’e kendilerine verdiği destek için teşekkür ettiler.

Çukurova Demirspor Kulübü Başkanı Kamil Aslan, Süper Amatör Lige çıkma başarısı gösteren üç kulübün de Çukurova’da faaliyet gösteren kulüpler olduğunu belirterek, “Şampiyonlukları Başkanımız Soner Çetin’e armağan ediyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin de başarılarından dolayı kulüplerin yönetici ve sporcularını kutladı. Çukurova’nın bu yıl birçok branşta önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Soner Çetin, “Süper Amatör Lige çıkan takımların Çukurova’dan olması beni çok mutlu etti. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biliyorsunuz Çukurova Belediyesi SK Kadın Voleybol takımı da Sultanlar Ligine çıktı. Çukurova sporda önemli başarılar elde ediyor. Tesisleşme konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Futbol sahası, spor salonu ve tenis akademisi kurulması için Gençlik Spor İl Müdürlüğüne çok değerli arazilerimizi tahsis ettik. Umuyoruz en kısa sürede tesisleşme yolunda güzel gelişmeler olacaktır” şeklinde konuştu.

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