Minik Yusuf’a acı veda Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Kupcak gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çiftçi Süleyman Kupcak, evinin önündeki 80 EA 785 plakalı traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupcak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yusuf Kupcak'ın cenazesi Bağözü Mahallesindeki mezarlıkta ailesi ve köylüler tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Süleyman Kupcak ayakta durmakta güçlük çekerken anne Hilal Kupcak’ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

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