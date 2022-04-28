Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha

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Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK'da iki pasör oyuncu transfer etti. Duygu Düzceler ve Burcu Yönder yeni sezonda turuncumavili formayı giyecek.

Geçmişte Bursa, Çanakkale, Nilüfer ve Aydın Büyükşehir Belediye formalarını terleten, Challenge Kupası'nda en iyi pasör unvanı kazanan pasör Duygu Düzceler ve Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupasını kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder Çukurova Belediyesi SK kadrosuna katıldı.

Sosyal medya hesabından transferleri açıklayan Çukurova Belediyesi SK, transferin devam edeceğini bildirdi.

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