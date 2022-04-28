Otobüs durağında iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı



Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, otobüs durağında karşılaşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Fetih Z. ve Mert A. ile Nihat ve kardeşi Berat Ç. yaralandı. Polis, olaya karıştığı belirlenen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, olayda Fetih Z. ve Mert A. ile Nihat ve kardeşi Berat Ç., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli iki grubu ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayla karıştığını tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-04-28 21:17:00



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