ALS hastası Merve'yi atla terapiye polis götürdü Adana’da doğuştan ALS hastası 7 yaşındaki Merve atla terapiye gidecek araç bulamayınca annesinin araması üzerine polis çocuğu terapiye götürdü

Adana’da doğuştan ALS hastası 7 yaşındaki Merve atla terapiye gidecek araç bulamayınca annesinin araması üzerine polis eve gelip çocuğu terapiye götürdü.

Cumali (42) ile Fatma Aydın (37) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Merve Aydın’a (7), 6 aylıkken ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) teşhisi konuldu. Ailesinin desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayabilen Merve, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizik tedavi görmeye başladı. Anne Fatma Aydın, Yeşiloba Hipodromu’ndaki Atla Terapi Merkezi’nde de engelli çocuklara eğitim verildiğini öğrenince, Merve için müracaat etti. Merve’nin başvurusu kabul edilince anne Fatma Aydın, Seyhan Belediyesi Engelli Birimi’nin ulaşım hizmetiyle kızını haftanın bir günü terapiye götürmeye başladı.

Belediye görevlileri, yoğunluk sebebiyle Merve’yi terapiye götüremeyeceğini söyleyince anne Fatma Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Merve’nin Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki evine gitti. Bu arada Merve sokakta sandalyede oturarak çok sevdiği polislerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen polisleri gören Merve’nin yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı. Polis, Merve’ye oyuncak bebek ve polis kepi hediye etti. Polisin kucağında ekip aracına bindirilen Merve, Yeşiloba Hipodromu’na götürüldü. Merve burada ata binerek yaklaşık 20 dakika atla terapi yaptı. Terapi yapılırken anne Aydın kenardan “Sen Merve Aydın’sın sen başarırsın kızım. Dik dur kuzum” diyerek ona destek oldu.

Anne Fatma Aydın, kızını 7 yıldır kızını ayağa kaldırmak için hastane ve rehabilitasyon merkezlerine götürdüğünü belirterek, “Merve’yi atla terapiye belediye getiriyor, hastaneye ise kimi zaman servis ile çoğu zamanda dolmuşla götürüyorum. Bugün de vasıta bulamayınca Merve’nin çok sevdiği polisleri aramak aklıma geldi. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Merve de çok mutlu oldu” dedi. Aydın atla terapinin Merve’ye iyi geldiğini ifade ederek, “Terapiye başlamadan önce dik duramıyordu. Şimdi dengede durmaya başladı ve destekle adım da atıyor. İnşallah onu bir gün kendi kendine yürürken görürüm” diye konuştu.

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