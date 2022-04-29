Teyze-yeğen 3 gündür kayıp Adana’da Özbekistan asıllı teyze-yeğen 3 gün önce çıktıkları evlerine bir daha dönmedi

Adana’da 3 gün önce evlerinden çıkan Özbekistan asıllı teyzeyeğenden bir daha haber alınamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan asıllı Ayceren P. (22) ile yeğeni Gülruh (Aynur ) K. (17) 26 Nisan günü birlikte evlerinden çıktı. Ancak akşam olduğunda teyzeyeğen eve dönmeyince aile anne Rukiye K. ve baba Soner K. başlarına bir iş gelebileceğini düşünerek polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen hala teyze ve yeğeninden bir türlü haber alınamadı.

Aile, teyzeyeğenin hayatından endişe ediyor.

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