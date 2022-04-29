ALS hastası Merve'yi, terapiye polis götürdü



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Merve Aydın'ı (7) atla terapi gördüğü Yeşiloba Hipodromu'na annesi Fatma Aydın'ın (37) talebi üzerine polis ekipleri götürdü. Fatma Aydın, kızının polisleri çok sevdiğini belirterek, "İnşallah onu bir gün kendi kendine yürürken görürüm" dedi.

Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde oturan Fatma ve Cumali (42) Aydın çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Merve Aydın'a, 6 aylıkken ALS teşhisi kondu. Ailesinin desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayabilen Merve, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi görmeye başladı. Fatma Aydın, Yeşiloba Hipodromu'ndaki Terapi Merkezi'nde engelli çocuklara atla eğitim verildiğini öğrenince, kızı Merve için müracaat etti. Aydın, başvurusu kabul edilince de Seyhan Belediyesi Engelli Birimi'nin ulaşım hizmetiyle Merve'yi haftanın bir günü terapiye götürmeye başladı.

Belediye görevlileri, yoğunluk sebebiyle Merve'yi terapiye götüremeyeceğini söyleyince Fatma Aydın, polisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ailenin evine gitti. Merve'ye oyuncak bebek ve polis kepi hediye eden polis, onu Yeşiloba Hipodromu'na da ekip aracıyla götürüldü.

'İNŞALLAH YÜRÜRKEN GÖRÜRÜM'

Fatma Aydın, kızını 7 yıldır hastane ve belediyenin servisiyle tedaviye götürdüğünü belirterek, "Vasıta bulamayınca polisi aramak aklıma geldi. Merve, zaten polisleri çok seviyor. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Merve de çok mutlu oldu. Terapiye başlamadan önce dik duramıyordu. Şimdi dengede durmaya başladı ve destekle adım da atıyor. İnşallah onu bir gün kendi kendine yürürken görürüm" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-29 10:44:15



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