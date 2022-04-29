Pınar ve Hazal, Çukurova Belediyesi'nde

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, libero Pınar Atasever ve orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ile yeni sezon için anlaştı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezonda; Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev almış, çeşitli zamanlarda en iyi libero, en iyi defansçı ve Balkan Kupası da kazanmış libero Pınar Atasever ve geçmişte Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Eczacıbaşı formalarını terleten, son iki CEV Kupası'nda 1 altın, ! gümüş madalya sahibi orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ile anlaştı.

Daha önce de Yeşilyurt'tan Burcu Yönder (pasör), Aydın BŞB'den Güldeniz Önal (smaçör) ve Duygu Düzceler (pasör), Bzeiers Volley'den Angela Maria (smaçör), Kuzeyboru'dan Olesia Rykhliuk (pasör çaprazı), Unit E Work Busto Arsizo takımından Lucia Bosetti (smaçör) Çukurova'nın Sultanlarına katılmıştı. Çukurova Belediyesi, Eczacıbaşı'ndan Hazal Selin Arifoğlu (orta oyuncu) ve Adam Voleybol'dan Pınar Atasever (libero) ile birlikte 8. transferini yapmış oldu.

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