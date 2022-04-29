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Pozantı’da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı Başkan Zeydan Karalar: “Kadınlarımız çile çekmesin, çilek eksin, mutlu olsun”

İHA

Pozantı’da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı Başkan Zeydan Karalar: “Kadınlarımız çile çekmesin, çilek eksin, mutlu olsun”

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesindeki çiftçilere 1 milyon 200 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgede çilek fidesi dağıtımına katıldı, tarlaları gezdi, bazı köylerde halkla buluştu. Karalar, üreticinin başarısından ve para kazanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Karalar, “Milli ekonominin temeli tarımdır ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir’ diyor. Büyük önder hem köye, hem köylülere, özellikle de kadınlara ihtimam göstermiştir. Biz de bu şiarla köylülerimize ve tarıma giderek daha fazla destek olmaya çalışıyoruz. Elbette insanımız, köylülerimiz mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Borcu gelirinin 4 katından fazla devraldığımız belediyede kötü gidişatı tersine çevirdik ve yakın zamanda gelirimiz borcumuzdan fazla olacak. Milletimizin parasını dikkatli kullanan bir kardeşinizim” dedi.
Pozantı’da çilek, ceviz, domates, badem, harnup fidesi dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Adana’nın tamamında da bu ürünlerin dışında lavanta, ceviz ve diğer bir çok ürünün fidesini dağıtıyoruz. Pozantı bizim için önemli. 1 milyon 200 bin fidenin dağıtılmasıyla birlikte artık burada ekecek yer kalmıyor. Yeni alanlar oluşturulursa yine dağıtırız, sizlere feda olsun. Bütün Türkiye, Pozantı’ın çilek ekme beceresi nedeniyle çilek ekmek istiyor. 4 yıl önce böyle bir durum yoktu. Biz de diyoruz ki, ‘Kadınımız çile çekmesin, çilek eksin, para kazansın mutlu olsun.’ Karakışlakçı bu işin öncüsü oldu. Sizin ekonomik şartlarınız düzelince biz de mutlu oluyoruz. Toplamda 12 köyümüzde 145 üreticimiz çilek ekiyor ve mutlu. Kadınlarımız eşleriyle birlikte çalışıyor ve evlerinin bütçesine katkı sağlıyor. Bu çok önemli bir tablo. Üreticilerimizin kooperatif kurması yönünde yaptığımız görüşmelerde de fikir birliğine vardık. İnsanlarımızın yaşadıkları yerde üretmesi, para kazanması çok önemli. Buna katkı sağlamanın gururunu da yaşıyoruz” diye konuştu.
Başkan Zeydan Karalar Karakışlakçı’daki çilek fidesi dağıtımının ardından tarlaları gezdi, köylerde halkla buluştu ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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