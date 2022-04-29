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Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı

DHA

Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı


Nuri PİRYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da, Ramazan Bayramı öncesinde sürücü ve yolculara emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı trafik uygulaması yapıldı. Karşısında polisleri görünce panikleyerek, yan koltukta yolcunun kucağında, emniyet kemersiz yolculuk yapan küçük çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalışan kadın sürücüyü, Emniyet Müdürü Doğan İnci durdurdu. İnci, sürücüye trafik kurallarını hatırlattıktan sonra küçük çocuğa da oyuncak hediye etti.
Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent genelinde `Bayramınız kemerli olsun´ sloganıyla trafik denetimleri yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin Atatürk Caddesi´ndeki uygulama noktasında yaptığı denetimlere, Vali Süleyman Elban ile Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı. Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Elban, çocuklara da oyuncak hediye etti. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.
Sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Vali Elban, "İnşallah bayram günlerinde hiçbir kaza olmaz, hiç kimsenin burnu bile kanamaz, hiçbir can kaybı olmaz diye temenni ediyoruz. Olabilecek kazalarda da takılacak emniyet kemeriyle birlikte yaralanmaların asgariye inmesini, can kayıplarının sıfır olmasını arzu ediyoruz" dedi.
POLİSLERİ GÖREN SÜRÜCÜ PANİKLEDİ
Öte yandan, polis ekiplerinin durdurmak istediği bir aracın kadın sürücüsü, yan koltuktaki yolcunun kucağında emniyet kemersiz yolculuk yapan küçük çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri sürücüye durması konusunda uyarıda bulunurken, Emniyet Müdürü Doğan İnci de araca yaklaşarak durdurdu. Emniyet kemerinin önemini anlatmak için denetimler yaptıklarını aktaran İnci, araçtakiler ile sohbet etti, trafik kurallarını hatırlattı. İnci, küçük çocuğa da oyuncak hediye etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRYusuf KANTARLI
2022-04-29 18:52:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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