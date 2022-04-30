Şehit ve gazi yakınlarına bayram öncesi berber-kuaför hizmeti Büyükşehir'den

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ve gazi yakınlarına bayram öncesi berber-kuaför hizmeti Büyükşehir'den

İHA

Şehit ve gazi yakınlarına bayram öncesi berber-kuaför hizmeti Büyükşehir'den

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şehit ve gazi yakınlarına saç bakımı, saç kesimi ve kuaförlük hizmeti sağladı.
Adana'da ikamet eden şehit ve gazi yakını olan kadınlara kuaförlük hizmeti ve saç bakımı, çocuklara saç tıraşı, erkeklere ise saç sakal kesimi yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen hizmet, şehit ve gazi yakınları derneklerinde sabah saat 10.00'dan 16.00'ya kadar devam etti. Dört gün boyunca devam eden hizmetten memnuniyetlerini dile getiren dernek yöneticileri, şehit ve gazi yakınları, verilen hizmetten memnuniyetlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalbi duran yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Kalbi duran yolcusunu güzergahını değiştirip ...
Tufanbeyli sokakları bayram öncesi yıkandı Belediye Başkanı Remzi Ergü, Bbayram tatilini doğa ve tarih ile iç içe geçirmek isteyenleri İlçeye davet etti
YEREL HABERLER Tufanbeyli sokakları bayram öncesi yıkandı Belediye ...
Karalar: “Çok yakında geliri giderinden fazla bir belediyemiz olacak”
YEREL HABERLER Karalar: “Çok yakında geliri giderinden fazla bir ...
Türbelerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Türbelerde bayram temizliği
Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile ...
Taksinin çarptığı İbrahim öldü, kaçan sürücü teslim oldu
YEREL HABERLER Taksinin çarptığı İbrahim öldü, kaçan sürücü teslim ...
Bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktaları Dyt. Selva Oturakçıibogil, bayramda yanlış beslenme nedeniyle sağlık problemleri yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktaları Dyt. ...
Koşarak otomobile çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adana’da 4 yaşındaki çocuğun evine gitmek için koşarken hızla gelen taksiye çarparak hayatını kaybetmesi an be an görüntülendi Olay yerinden korkup kaçan sürücü, polis merkezine giderek teslim oldu
YEREL HABERLER Koşarak otomobile çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını ...
Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi Adanalı şoförden insanlık dersi 82 yaşındaki kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye böyle gitti Hayata geri döndürülen Fatma Demirkol: “Allah o şoförden razı olsun”
YEREL HABERLER Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye ...
Ambulansta kaza geçiren SMA'lı Yasmin'in annesi: Hastaneden gelecek iyi haberi bekliyoruz
YEREL HABERLER Ambulansta kaza geçiren SMA'lı Yasmin'in annesi: ...
Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde
YEREL HABERLER Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova ...
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: “Şu an hayattaysam kemer sayesinde”
YEREL HABERLER Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: “Şu an ...
Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki ...
"Bayramınız kemerli olsun" mottosuyla sürücüler uyarıldı
YEREL HABERLER "Bayramınız kemerli olsun" mottosuyla sürücüler ...
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüler ...
Seyhan'da çifte bayram sevinci Seyhan Belediyesi çalışanlarının, bayram ve 1 Mayıs ikramiyeleri ile toplu sözleşme farkları hesaplarına yatırıldı
YEREL HABERLER Seyhan'da çifte bayram sevinci Seyhan Belediyesi ...
Minik şairler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Minik şairler ödüllendirildi
Defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Defineciler suçüstü yakalandı
Adli emanetteki uyuşturucuyu satan 2 memur tutuklandı
YEREL HABERLER Adli emanetteki uyuşturucuyu satan 2 memur tutuklandı
Pozantı’da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı Başkan Zeydan Karalar: “Kadınlarımız çile çekmesin, çilek eksin, mutlu olsun”
YEREL HABERLER Pozantı’da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı Başkan ...
Ceyhan bayrama hazır
YEREL HABERLER Ceyhan bayrama hazır
Pınar ve Hazal, Çukurova Belediyesi'nde
YEREL HABERLER Pınar ve Hazal, Çukurova Belediyesi'nde
Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi
YEREL HABERLER Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya ...
ALS hastası Merve'yi, terapiye polis götürdü
YEREL HABERLER ALS hastası Merve'yi, terapiye polis götürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.