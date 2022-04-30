Şehit ve gazi yakınlarına bayram öncesi berber-kuaför hizmeti Büyükşehir'den

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şehit ve gazi yakınlarına saç bakımı, saç kesimi ve kuaförlük hizmeti sağladı.

Adana'da ikamet eden şehit ve gazi yakını olan kadınlara kuaförlük hizmeti ve saç bakımı, çocuklara saç tıraşı, erkeklere ise saç sakal kesimi yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen hizmet, şehit ve gazi yakınları derneklerinde sabah saat 10.00'dan 16.00'ya kadar devam etti. Dört gün boyunca devam eden hizmetten memnuniyetlerini dile getiren dernek yöneticileri, şehit ve gazi yakınları, verilen hizmetten memnuniyetlerini dile getirdiler.

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