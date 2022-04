Adana'ya şehit ateşi düştü Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ''Eren Abluka5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (30) şehit olduğu bilgisi Anne Hediye ve baba Hüseyin Akdeniz'e yetkililer tarafından bildirildi. Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şahadet haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

